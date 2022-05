Les mois de mars et d’avril ont été très secs, avec des niveaux de précipitation largement inférieurs aux normales saisonnières. Le mois de mai n’est guère plus humide, et la chaleur quasi estivale aggrave les choses depuis quelques jours. Les relevés d’observations locales sont sans appel. Pas une seule goutte d’eau n’est tombée en mai dans les pluviomètres des stations d’Ath, Enghien ou Hérinnes du réseau Météo Belgique. Seul le Tournaisis a recueilli quelques gouttes: 0,2 mm à Kain; 0,3 mm à Rumillies et 0,4 mm à Maulde.