Vendredi soir, à la station Rogier, à Bruxelles, un jeune homme a poussé délibérément une femme sur les rails du métro. Fort heureusement, alerté par des témoins, le conducteur du métro a pu enclencher son freinage d’urgence. Cela n’a pas été le cas à New-York.

Effectivement, seulement un jour après ce terrible drame survenu à Bruxelles, une femme d’une quarantaine d’années est décédée après avoir été poussée sur les rails du métro à Times Square.

Face à ces faits ignobles et tragiques, les usagers doivent se montrer prudents et attentifs. Même si les gares de nos régions ne sont pas aussi convoitées et fréquentées que Bruxelles ou encore New-York, le risque zéro n’existe pas… “Le drame qui s’est déroulé à Bruxelles est une situation effarante mais exceptionnelle”, indique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. “Que cela soit en gare de Tournai, Ath ou Mouscron, les mesures de sécurité restent les mêmes”.

Tout d’abord, il est demandé aux voyageurs de se tenir à distance des voies et plus précisément derrière la ligne jaune très visible sur les quais. Munis de leur uniforme rouge, des agents de sécurité de Securail effectuent des patrouilles dans toutes les gares du pays. Ces derniers se chargent de la sécurité des personnes dans les gares mais également dans les trains. “Quand il y a un comportement inhabituel en gare ou dans le train, les voyageurs peuvent contacter un numéro d’urgence gratuit : 0800/ 30 230”, précise Elisa Roux.

Les conducteurs de train sont préparés et formés à agir face à ces situations exceptionnelles mais pourtant dramatiques. “Ceux-ci participent à une formation d’un an dédiée à ce genre d’événement et notamment pour freiner en cas d’urgence. Bien entendu, en fonction du poids et de la vitesse de l’engin, la distance de freinage sera totalement différente. Plus le véhicule est imposant, plus la distance de freinage sera importante”.

Pas d’autres mesures supplémentaires

Malgré l’agression survenue à Bruxelles, la SNCB ne compte pour l’instant pas renforcer la sécurité au sein de nos gares. “Pas d’autres mesures sont prévenues pour le moment. A l’heure actuelle, les éléments cités préalablement assurent la sécurité de nos voyageurs”, conclut Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.