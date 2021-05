La sérénité loin d'être de retour à Brunehaut malgré la réponse du ministre des Pouvoirs locaux Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Le collège communal a fait le point sur le courrier long de sept pages du ministre Collignon.



Ce mardi, le collège communal brunehautois a organisé une conférence de presse au cours de laquelle la réponse tant attendue du ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), concernant les différents griefs reprochés au collège par l'échevine Nadya Hilali et le conseiller de la majorité François Schietse.



Si l'on pensait que la réponse du ministre allait totalement apaiser le climat politique pourri qui règne à Brunehaut depuis plusieurs mois, c'est visiblement raté ! Tout a pour rappel démarré en juin 2020 où le collège communal a pris connaissance des agissements suspects d'une employée, cette dernière a été licenciée le 4 août.



"Dans ce dossier, le collège et tous les conseillers ont découvert la machination dans laquelle Mme Hilali et M. Schietse sont impliqués, souligne le bourgmestre Pierre Wacquier. Le 24 août, le collège a reçu de l'avocat de Mme Hilali de prétendues accusations d'irrégularité ensuite relayées par M. Schietse. S'en sont suivis de longs mois de sape du travail communal. Nadya et François ont fait planer un doute via les conseils communaux, les médias, les réseaux sociaux. Semer la suspicion sur notre honnêteté et notre intégrité était le moyen de faire oublier la cabale initiale où ils étaient impliqués. Ils ont entretenu une correspondance avec l'employée communale qui a été licenciée pour tenter de casser le fonctionnement de la commune."