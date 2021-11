Lancée en avril dernier sur TF1, la série HPI portée par Audrey Fleurot reviendra prochainement pour une deuxième saison. Il faut dire que la série policière avait battu tous les records d’audiences, avec en moyenne 9,5 millions de téléspectateurs qui suivaient le quotidien tumultueux de Morgane Alvaro, une haut potentiel intellectuel insubordonnée qui, du jour au lendemain, passe de femme de ménage à consultante pour la police de son quartier…

Comme pour la première saison, le tournage de la série se déroule principalement dans les Hauts-de-France. Les équipes s’autorisent néanmoins un petit passage de l’autre côté de la frontière, le temps de filmer quelques scènes à Tournai et dans ses environs, ce jeudi 2 décembre.

Le tournage se concentrera autour du quartier de la gare de Tournai (place Victor Carbonnelle), mais aussi de la chaussée de Frasnes à Rumillies. On ignore si les acteurs principaux seront présents pour cette journée de tournage et quels types de scènes seront tournés.

Pour sécuriser la zone de tournage, le stationnement sera interdit ce jeudi 2 décembre entre 14 h et 21 h, à la place Victor Carbonnelle, et plus précisément sur le parking central et du côté de la place, dans le sens compris de l’avenue Leray en direction du boulevard des Nerviens. À Rumillies, le stationnement sera interdit du 1er décembre 21 h au 2 décembre 17 h, à la rue des Templiers, mais aussi le jeudi 2 décembre (de 10 h à 17 h), à la rue Hoteloge et à la rue Chasse à Prévost depuis la chaussée de Frasnes jusqu’au Chemin Royal. La circulation des véhicules sera aussi interdite à Rumilies le jeudi 2 décembre entre 10 h et 17 h le long de la chaussée de Frasnes, tronçon compris entre la rue Nouvelle et la rue du Beau Regard, toutes deux exclus. Des déviations seront mises en place.

La Ville de Tournai fait régulièrement office de décors de tournage. Plusieurs scènes de la série "Les Petits Meurtres d’Agatha Christie" ont déjà été filmées au cœur de la cité des Cinq Clochers.