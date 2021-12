Disponible sur la célèbre plateforme depuis septembre, la série Braqueurs, réalisée par Julien Leclercq fait un carton. Avec en tête d'affiche, le comédien Sami Bouajila, la série Braqueurs raconte l'histoire d’une bande de braqueurs. Le personnage principal, nommé Medhi, se retrouve au cœur d’une guerre de gangs à la suite du kidnapping d'un membre de sa famille. La saison 1 ayant rencontré un véritable succès auprès du public, la deuxième est actuellement en cours de production.

Hommes et femmes entre 18 et 70 ans

De ce fait, la production reherche des figurants habitant la région de Tournai mais également de Péruwelz, Mons ou encore Quiévrain. "Nous recherchons pour figuration des hommes et femmes entre 18 et 70 ans qui possède une voiture. Ces derniers n’ayant jamais encore tourné dans la série Braqueurs", indique L'Equipe Cast Prod.

Pour participer à cette expérience unique, il est primordial d'être disponible le 24 janvier ou les 26, 27 et 28 janvier. Il est également demandé aux interéssés d'envoyer :une photo de votre visage, actuelle et en couleurs (avec coupe, longueur et couleur de cheveux/barbe/moustache actuelles), une photo en pied, actuelle et en couleurs, une photo, la marque ainsi que la couleur de la voiture, votre date de naissance, région et taille en hauteur, vos dates de disponibilité.

Pour tenter votre chance, il est demandé de compléter le formulaire sur le site.

Les personnes sélectionnées uniquement seront recontactées avec toutes les informations. Les candidatures incomplètes ou non-envoyées ne pourront pas être prise en considération.