Wallonie Belgique Tourisme vient d’éditer deux nouvelles cartes gratuites "89 brasseries à visiter en Wallonie et 46 vignobles et distilleries à visiter en Wallonie" pour les amateurs de bière, de vin et spiritueux. L’automne s’annonce et les producteurs ont repris les visites au public dans le respect des normes sanitaires et en toute sécurité. Ces deux cartes reprennent une sélection de 89 brasseurs ainsi que 46 vignerons et distillateurs qui proposent des visites de leurs lieux de production. Se balader dans les vignes, découvrir les cuveries, les chais ou assister à un brassin et découvrir quelques secrets de fabrication de ces breuvages tant appréciés, c’est donc tout à fait possible.

Les visites s’effectuent en groupe, entre amis, en couple, en individuel sur réservation ou à des dates planifiées.

Une dégustation est prévue en fin de visite et il est généralement possible de se procurer les différentes variétés de bières, vins et spiritueux produits sur place. Pour visualiser ou télécharger les cartes des brasseries, vignobles et distilleries de Wallonie, rendez-vous sur visitwallonia.be/bieres et visitwallonia.be/vins.