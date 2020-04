La Table Rose vous donne rendez-vous en 2021 © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Suite à la crise sanitaire, l'événement culinaire et solidaire ne pourra pas se tenir cette année.

L'année passée, en septembre, la Table Rose fêtait sa première édition. Cet événement, rapidement sold out culinaire et solidaire avait alors réuni plus de 12 000 participants.



La Dr Salima Bouziane, présidente de l'asbl Octobre Rose, s'était ainsi entourée de plusieurs grands chefs de la région pour organiser un événement qui lançait de la plus belle des manière la campagne annuelle d'Octobre Rose qui œuvre contre le cancer du sein tout en apportant un véritable soutien aux femmes touchées par la maladie.



Lors de la première édition, 47 000 € avaient ainsi pu être récoltés pour soutenir l'asbl. Évidemment, face à un tel succès, une nouvelle édition était programmée en septembre prochain.



Malheureusement, dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, le comité organisateur a pris la décision unanime, non sans regret, d'annuler l'édition 2020.



"En effet, un événement d'une telle ampleur demande énormément de préparation et les conditions de travail ne sont actuellement pas réunies, souligne les organisateurs. De plus, les activité des chefs qui nous soutiennent, traiteurs et restaurateurs, sont durement touchées par le confinement actuel. Ils devront tous se concentrer sur la relance de leurs activités."



Le comité organisateurs pense également aux nombreux partenaires qui devront aussi faire face à un avenir incertain qui monopolisera toute leur attention. "À l'heure actuelle, nul ne connaît la date de sortie de cette crise exceptionnelle et la possibilité d'à nouveau réunir un grand nombre de participants."



Face à toutes ces raisons, la prochaine édition sera sereinement envisagée en 2021. "Nous sortirons tous plus forts de cette dure épreuve et nous relancerons cette très belle aventure humaine et solidaire sous de meilleurs auspices."