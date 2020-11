© DR

Il y a quelques semaines, la conférence des bourgmestres et élus territoriaux de Wallonie picarde, présidée par Jean-Luc Crucke, avait annoncé la mise en place d'une Task Force Covid afin de faciliter l'efficacité et le dialogue sur le territoire.Chapeautée pour la cellule opérationnelle par le commandant de la Zone de Secours de Wallonie picarde, Olivier Lowagie, en collaboration avec des acteurs de terrain afin de faire remonter les différentes réalités, la Task Force a plusieurs missions comme rassembler et centraliser toutes les informations utiles relatives à la Covid sur le territoire de la WAPI, effectuer toute proposition utile relative aux mesures de confinement et de déconfinement qui pourraient s’appliquer sur le territoire de la Wapi, dans le respect des législations fédérale et régionale, accompagner les maisons de repos avec un regard extérieur par rapport à la mise en place de mesures d’hygiène, etc.La Task Force, dont la cellule stratégique est quant à elle présidée par Jean-Luc Crucke et Paul-Olivier Delannois, vient ainsi de créer sa propre page Facebook ainsi qu'un compte Twitter . Le but étant ainsi de livrer les informations utiles envers les citoyens qui peuvent poser leurs questions via info@taskforcewapi.be.Une campagne de communication à destination des familles, des associations, des mouvements de jeunesse et des écoles concernant l'organisation de la Saint-Nicolas a encore été lancée. Intitulée Saint-Nicolas est éternel... pas nous !, elle a pour but de rappeler les différentes mesures à respecter pour passer les fêtes de Saint-Nicolas en toute sécurité., assurent Jean-Luc Crucke et Paul-Olivier Delannois.