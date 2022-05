Après le coronavirus et la hausse des prix, le secteur de l'Horeca est désormais victime du "no-show". Une tendance de la part des clients, qui consiste à réserver une table dans un établissement pour au final, ne pas s'y présenter et bien entendu, sans prévenir.

Pour les restaurateurs, ce comportement engendre de multiples conséquences: de la nourriture gaspillée, perte de recette ou encore une table qui est susceptible de ne jamais être redonnée. Il est cependant difficile pour les professionnels du secteur de connaître les causes du "no-show". La plupart du temps, cela est dû à un oubli, un imprévu ou encore à une difficulté à annuler une réservation. Pour un célèbre restaurant de Mouscron, il est clair que les personnes n'ont pas conscience des répercussions de leur attitude. "Certains s’en fichent complètement et ne préviennent pas. Des clients réservent même trois restaurants pour la soirée et au dernier moment, ils choisissent où ils vont".

Du côté de Maffle, au sein de l'établissement Entre Potes, le gérant n'est pas spécialement confronté au "no-show" et ne considère pas cela comme un manque de respect. "S'ils ne viennent pas, il n'y a aucun problème. D'autres prendront leurs places". Pour éviter, ce "no-show", les restaurateurs peuvent relancer régulièrement les clients par mails et sms, envoyer des mails de (re)confirmation automatique. La (re)confirmation part du principe que, pour anticiper les no-shows, il faut rendre le processus d’annulation plus simple, ce qui est le cas lorsqu’un client n’a qu’à cliquer sur un bouton dans un mail. Enfin, ils peuvent également opter pour un pré-paiement. Similaire à l’empreinte bancaire, le prépaiement est une technique qui marche à coup sûr puisqu’elle engage le client financièrement. Le tri peut donc rapidement être fait parmi ceux qui ne sont pas certains de venir et ne veulent pas prendre le risque de pré-payer.