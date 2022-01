La Tournaisienne Zélia Ponthieu a obtenu mardi soir le droit de poursuivre l’aventure The Voice. Elle a choisi l’équipe de Typh Barrow.

Une Tournaisienne de 20 ans, Zélia Ponthieu, a émergé mardi soir à l’occasion du 4e Blind des auditions organisées dans le cadre de la dixième saison de "The Voice Belgique".

De l’assurance dans la voix, un peu de fragilité dans l’interprétation, et beaucoup de sincérité, voici le cocktail qui a séduit trois des quatre membres du jury: Christophe Willem, Black’M et Typh Barrow ont activé le buzz pour l’avoir dans leur équipe. La jeune fille a choisi Typh Barrow qui spontanément l’avait serrée dans ses bras quelques secondes plus tôt pour la rassurer parce qu’elle était toute tremblante et submergée par l’émotion. "Tu ne triches pas quand tu chantes, et en plus tu as cette faculté d’interpréter les mots qui nous a tous mis en suspens", a dit l’interprète de Aloha.

"La musique a toujours fait partie de ma vie, j’ai été plongée dans un univers musical, notamment par ma maman qui joue du violoncelle. J’ai commencé à apprendre la guitare pour me libérer de la pression de l’école et pouvoir m’exprimer via mon instrument et ma voix", témoigne Zélia Ponthieu.

Elle a choisi "Voilà", une chanson de Barbara Pravi qui a décroché en 2021 la deuxième place pour la France au concours Eurovision. "Cette chanson me parle énormément, par son texte. Le message que je souhaite transmettre, c’est que c’est la musique que j’ai envie de faire, je veux chanter et faire de la scène".

Roxane aussi

Au tout début de l’année, Roxane Taquet avait elle aussi passé le cap du Blind en interprétant "When Love Takes Over" de David Guetta et Kelly Rowland. Elle sera dans l’équipe de Black M. Cette maman de deux jeunes enfants, âgée de 27 ans, n’est pas Tournaisienne: originaire de l’île de La Réunion, elle vit actuellement en France.

Mais elle compte quelques amis dans la Cité des Cinq clochers où elle a remporté en 2020 un concours de chant organisé par le restaurant-cabaret Just’Elle. C’est le patron qui l’a inscrite au concours.