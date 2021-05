"J'ai toujours beaucoup aimé les vêtements. Il y a quelques années, j'ai inauguré la Tropézienne à Rumes. Mon objectif était de ramener le soleil en Belgique que cela soit au niveau de la matière, des motifs ou des couleurs. La boutique était essentiellement ouverte le vendredi et le samedi après-midi car j'avais une activité principale à côté. Par la suite, je me suis lancée à 100 % dans ce projet. Lorsque la crise sanitaire s'est déclenchée, j'ai eu de nombreuses commandes et les ventes ont explosé. Fin novembre, j'ai d'ailleurs mis en place un site Internet afin de toucher un plus large public", déclare Vanessa.



C'est donc en janvier dernier que Vanessa a décidé d'ouvrir les portes de la Tropézienne Bis dans le centre-ville de Tournai afin de proposer aux adeptes de nombreuses pièces uniques tout droit sortie d'Italie.



"Pour moi, il était essentiel de m'installer à la rue des Maux. C'est une rue chic où il n'y a pas de magasin de prêt-à-porter. Je suis donc très contente de poursuivre mon activité et les retours de la clientèle sont déjà positifs. Effectivement, dans la boutique, on propose des vêtements que l'on retrouve nul par ailleurs. D'une certaine manière, je ramène un peu le soleil du sud au sein de la Ville de Tournai."



Toutes les semaines, Vanessa rentre de nouvelles nouveautés. Pour cette passionnée de mode, il n'était pas envisageable que toutes les femmes de Tournai s'habillent de la même manière. C'est pourquoi, la gérante ne prévoit que quelques pièces par article afin que toutes les femmes se sentent uniques. Tous les vêtements sont adaptés à toutes les morphologies et à tous les âges. Bien entendu, avec de telles couleurs attrayantes, les pièces sont toutes fabriquées en Italie. En plus des vêtements, Vanessa propose à sa clientèle tournaisienne des chaussures, des bijoux et bien d'autres accessoires afin qu'elle soit habillée de la tête au pied avec la Tropézienne.





