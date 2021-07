Vu le succès remporté par les premières portes ouvertes, le centre majeur de vaccination de Tournai est heureux d'accueillir la population à nouveau sans rendez-vous, du mercredi 7 juillet au samedi 10 juillet 2021 et cela de 9h à 15h.

Dès lors, les jeunes à partir de 16 ans pourront se présenter au centre majeur de vaccination de Tournai aux dates énoncées au préalable sans avoir pris de rendez-vous et sans nécessairement avoir reçu de convocation dans leur boîte aux lettres.

Ainsi, les citoyens qui se manifesteront pour la première dose se verront octroyer le vaccin Pfizer. Pour les 41 ans et plus, ces derniers obtiendront une dose unique du vaccin Johnson et Johnson.

Il sera également possible pour certains citoyens d'avancer leur deuxième dose. Effectivement, pour le vaccin Astra Zeneca, il est demandé d'avoir minimum 51 jours par rapport à la première dose. Quant à la seconde dose du vaccin Pfizer, il grandement recommandé d'avoir 21 jours minimum par rapport à la première dose.