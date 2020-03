C’est la question au centre du débat proposé par le groupe interconvictionnel de Tournai.

Autour de la table du petit-déjeuner, on retrouve, quinze ans plus tard, un prêtre catholique, une pasteure protestante, un représentant du culte musulman et trois laïcs, accueillis par le père Ciprian Popescu, dans le presbytère de son église orthodoxe.

"Le groupe interconvictionnel de Tournai a vu le jour en 2004. Mais son activité s’est éteinte après quelques années, comme la lampe que l’on aurait mise sous le boisseau. Jusqu’à ce 21 juillet où, de manière informelle, Sylvie, Hassan, Corinne, Christian, Alain et Ciprian ont décidé de relancer le principe des rencontres entre les représentants des cultes et du monde de la laïcité", résume le doyen de Tournai, Michel Decarpentrie.

Cette volonté de construire des ponts, plutôt que d’attiser les différences, répond à un besoin impérieux.

"Débattre du sens de la vie, c’est une question essentielle pour les jeunes qui ne trouvent plus de raisons de vivre. Et, au travers de nos échanges, avec le souci de l’écoute et du respect des divergences de points de vue, nous devons rendre de l’espoir", affirme, avec sa sensibilité humaniste, la magistrate Corinne Poncin.

"Notre démarche ne peut s’envisager que dans la bienveillance. Car ce questionnement interpelle chacun d’entre nous en son for intérieur. Et, tant qu’à y réfléchir, autant y réfléchir ensemble", ajoute la pasteure protestante Sylvie Richard Gamborotto.

Proposer, sans imposer

"Dans nos sociétés, on peut quasiment acheter tout ce dont on a besoin. Sauf le sens de la vie", poursuit, sans arrière-pensée, Alain Delbecq, vice-président de la Maison de la laïcité.

"C’est la raison pour laquelle, au travers de notre conférence du vendredi 27 mars, à 19 h 30, dans le salon de la Reine, à l’hôtel de Ville de Tournai, nous tenterons d’élargir le débat, en proposant des pistes de réflexion, sans chercher à imposer nos croyances ou nos convictions", résume l’ancien bourgmestre Christian Massy.

Sur la même longueur d’onde

Deux universitaires alimenteront les conversations d’avant-soirée.

"Evelyne Namenwirth est professeure de philologie romane à l’Université flamande de Bruxelles, et Stanislas Deprez, chargé de cours à Louvain-la-Neuve et chercheur à la chaire éthique de transhumanisme à l’Université de Lille. Pourtant, ces éminences grises, d’obédiences disparates, risquent de partager, à plusieurs reprises, des approches convergentes durant leurs interventions. Preuve, si besoin en est, que ce questionnement sur le sens de la vie, au-delà des philosophies ou des croyances, amène les femmes et les hommes de bonne volonté au consensus", conclut Michel Decarpentrie.

Et Corinne Poncin, en avocate de la défense, de prendre la dernière la parole. "On ne peut plus rester cloîtré chez soi, mitraillette au poing. L’heure est au dialogue, dans le respect des particularismes. Mais en avançant matière à réflexion, pour ne pas sonner comme des noisettes creuses."