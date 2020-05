La nouvelle fonctionnalité du site de la Ville permet de centraliser toutes les initiatives durables dans la commune.



Ce mardi, une nouvelle fonctionnalité a vu le jour sur le site web de la cité des Cinq Clochers, www.tournai.be . En effet, une plateforme intitulée Transition permet de centraliser toutes les initiatives durables dans la commune. Cartes, agenda, actualités, etc. Tout y est !, illustre-t-on du côté de la Ville.Cet outil centralise donc les initiatives durables selon trois axes, à savoir la mobilité, la gestion des déchets et l'économie locale.Cette plateforme est surtout un outil collaboratif dans l'idée de fédérer tous les adeptes des bons gestes pour un environnement et une production durables.Tout est à retrouver via l’adresse