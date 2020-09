Le Parking Day les 18 et 19 septembre de 9h à 18h

Événement mondial fixé le 3e vendredi de septembre, PARKING DAY pose la question de la place du piéton et des espaces verts dans l’espace urbain. Artistes et citoyens sont invités à transformer temporairement des places de parking payantes en espaces artistiques, végétalisés et conviviaux, créant l’occasion de réfléchir au partage de l’espace public et de formuler ensemble des propositions pour la ville de demain. À Tournai, une quinzaine de places de parking seront libérées les 18 et 19 septembre. Si vous souhaitez en occuper une d’une façon créative et conviviale, créer une scène ouverte, une bibliothèque éphémère, organiser un tournoi de kicker, iInscrivez-vous à l’adresse mobilite@tournai.be.

Concours photo « mobilité post-confinement »

Durant le confinement, nombreux sont ceux qui, encouragés par l’absence de trafic automobile et la météo clémente, ont utilisé les modes de transports doux. Et, voyant tous les bénéfices que cela procure, certain.s ont gardé ces bonnes habitudes après le déconfinement !

Si c’est votre cas, partagez-le en envoyant une photo de vous seul, en famille ou entre amis, illustrant avec humour vos nouvelles habitudes en matière de mobilité, à l’adresse communication@tournai.be entre le 16 et le 22 septembre. Ajoutez-y un commentaire si vous le souhaitez. Votre photo sera publiée sur la page Facebook de la Ville. Les 3 photos ayant obtenu le plus de LIKE gagneront des city-chèques d’une valeur de 250€ (1er), 150€ (2e) et 100e (3e) à valoir chez les commerçants de Tournai.



Test de deux rues scolaires

Une rue scolaire est « une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire qui est pourvue à ses accès, temporairement et à certaines heures, d'une barrière déplaçable sur laquelle est apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention « rue scolaire » (code de la route). Durant ce laps de temps, seuls les piéton(ne)s, vélos et riverains ont le droit de circuler en toute sécurité. L’échevin de la Mobilité, Jean-François Letulle a décidé de tester deux rues scolaires du 16 au 22/09 de 8h15 à 9h : la rue du Sondart (école Paris) et la rue Mullier (école Pré Vert).

Test de rues cyclables au centre-ville

Une rue cyclable est une rue, généralement étroite, où les cyclistes sont prioritaires. Les véhicules motorisés sont autorisés mais avec la contrainte d’une vitesse limitée et l'interdiction de doubler les cyclistes. Elle est signalée par un panneau en début et fin de voie, et parfois d’aménagements spécifiques. Des subsides octroyés pour des aménagements provisoires permettront de tester quelques rues du centre-ville avant fin 2020, dans l’espoir de pouvoir pérenniser le principe à l’avenir.

Mise en location d’emplacements dans les boxes vélos

Afin de faciliter l’usage du vélo, la ville de Tournai a investi dans deux types de boxes vélo.

Des boxes à vélos situés sur un parking de dissuasion et/ou à hauteur d’un arrêt de bus, destinés aux cyclistes qui souhaitent utiliser le box à vélos comme parking de transition (Esplanade de l’Europe actuellement, et à suivre une sur le parking de la prison et une sur le parking de l’ancienne douane).

Des boxes à vélos utilisés comme parkings de proximité pour les riverain.e.s résidant dans un rayon de 200m autour du box, utilisateur.rice.s du vélo au quotidien mais n’ayant pas ou trop peu de place pour entreposer leur vélo chez eux (rue Ste Catherine et d’autres à venir).

L’emplacement se loue à l’année moyennant une caution. Une fois les montants perçus, une carte ou un code d’accès via votre smartphone vous est remis.e afin d’accéder un box. La redevance annuelle est de 75€ et le montant de la caution s’élève à 50€. Les étudiants bénéficient d’un tarif préférentiel de 50€ (+ caution 50€). © DR

Si cela vous intéresse, prenez connaissance du règlement sur www.tournai.be/boxes-velos. Si les conditions proposées vous conviennent, inscrivez-vous en ligne. Vous pouvez choisir un emplacement dans un box existant ou proposer un nouvel emplacement pour les futurs boxes urbains. Votre demande sera d’abord traitée par le service mobilité qui jugera sa recevabilité en fonction des critères de sélection établis par le règlement. Le Collège procèdera ensuite à la validation et enfin, vous en serez tenu informé.

Installation de bornes de réparation vélos

Des bornes de réparation de vélos commencent à apparaître. Ces bornes vous permettent de regonfler un pneu, régler une selle ou réparer une fuite. Les deux premières ont été installées à côté du box vélos de l’Esplanade de l’Europe et en haut du Mont-Saint-Aubert.

Comptage des cyclistes les 17 et 22 septembre

Afin de mesurer l’évolution de l’usage du vélo, un comptage des cyclistes aura lieu les jeudi 17 et mardi 22 septembre entre 6h30 et 9h, à 17 points stratégiques du centre-ville. Il se fera en collaboration avec le GRACQ Tournai.