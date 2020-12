De très nombreux agents communaux ont mis les bouchées doubles pour décorer le cœur de ville et les villages de l’entité afin d’égayer l’espace public au terme d’une année vraiment pas comme les autres…



Il y a un peu plus d’un mois à peine, le collège communal tournaisien a sollicité les équipes communales pour rendre l’espace public, notamment la Grand-Place de Tournai, le plus féerique possible.



Durant ces dernières semaines, nos enchanteurs communaux se sont retroussé les manches pour rendre les places et rues agréables. En ligne de front, Amélie Rousseau, architecte d’intérieur et aménageuse à la Ville, a préparé un plan de bataille avec de très nombreux agents des services techniques.



"La décoration et les illuminations de l’espace public à Tournai et dans les villages, c’est vraiment un important travail d’équipe, explique-t-elle. Quasiment tous les corps de métiers y participent : les électriciens, les espaces verts, l’équipe des voiries, les menuisiers, les fontainiers, les plombiers, le service des fêtes publiques, celui des cimetières, les peintres… À cela, il faut ajouter l’Office du tourisme, la Maison des associations et de l’événementiel, les marchés publics, la reprographie et la communication."



Depuis quelques années, la Ville de Tournai a décidé de mieux organiser ces décorations et illuminations car la population y est très réceptive. "Chaque année, en janvier, nous réalisons un bilan et un inventaire après le traditionnel démontage. Ceci nous permet de réaliser les premières commandes. Nous renforçons en achetant d’autres décors si cela s’avère nécessaire par la suite."



Pour donner une idée, la Ville a fait l’acquisition en 2020 de 1.000 mètres de traversées de rue (guirlandes lumineuses LED), d’un immense paquet-cadeau de 3,50m de hauteur et d’un dôme lumineux. Ces deux derniers objets servent notamment à la décoration de la Grand-Place que l’autorité communale a demandé de sublimer.



Autour du traditionnel grand sapin de 15 mètres, de nombreux décors lumineux auxquels viennent s’ajouter les préparations des espaces verts ont été posés. Les tons sélectionnés pour cette édition sont les couleurs de la ville, rouge et blanc, ainsi qu’un mix de blanc froid et de blanc chaud. 200 boules de Noël (un mix doré, rouge, blanc et argenté) ainsi que 600 mètres de lumières sont installées sur le grand conifère ! 250 mètres de rocket lights illuminent somptueusement la Halle aux Draps. Toutes les illuminations sont bien évidemment en LED.



Pour les autres artères du cœur de ville, la priorité au niveau des décors et de l’illumination a été donnée aux rues commerçantes. Un grand nombre de sapins devant les commerces a été placé. Ces arbres sont décorés de rubans rouges et blancs indiquant Joyeuses Fêtes - Ville de Tournai. Au total, 6.000 mètres de rubans ont été utilisés pour ces décorations.



Les villages sont également au centre de l’attention. Avec l’aide d’une société privée, des décorations lumineuses ont été placées à la fin novembre sur 29 églises de l’entité.



La Ville lance un appel à des comités de village



Ajoutez à cela la participation citoyenne des comités de village qui fleurissent dans l’entité tournaisienne. Leurs membres ont reçu un kit de décoration gratuit qui contient dix mètres de guirlandes lumineuses, 25 grandes pommes, dix autres mètres de guirlandes décoratives, scintillantes et nacrées et de nombreuses boules de Noël. 17 comités citoyens ont répondu à l’appel et ont embelli leur quartier ou leur village. Bravo à ces comités pour leur investissement malgré cette période particulière !



La Ville aimerait également toucher les comités qui ne sont pas encore connus de ses services et qui aimeraient participer à ce genre de projets. Le Comité du Moulin à Froyennes se prête au jeu et pourrait accueillir des membres de comité de quartier qui seraient intéressés par ce kit de décoration ce lundi 21 décembre 2020 après 17h. Les personnes intéressées ne doivent pas hésiter à contacter Manon Marescaux au 0473.882.426 et par mail manon.marescaux@tournai.be.



La Ville de Tournai et ses agents communaux espèrent que toute cette débauche d’énergie aura mis un peu de baume au cœur de la population durant cette période particulière.