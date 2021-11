Mercredi dernier, une réunion était organisée à l’hôtel de ville de Tournai autour de la mobilité des travailleurs entre les régions de notre pays. Elle était organisée à l’initiative de Jean-Luc Crucke (ministre wallon de la mobilité) et de Pierre-Yves Dermagne (ministre fédéral de l’emploi et de l’économie). Bien évidemment, Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai a sauté sur l’occasion pour également y participer. Autour de la table, il y avait toute une série de responsables très importants dans les domaines de l’emploi, tant du côté wallon que du côté flamand; à savoir le président du VOKA, la présidente du Forem, la responsable de l’IFAPME ou encore le président de Wapinvest. Durant plus de 2 heures, ces derniers ont pu faire différents constats et évoquer des pistes de solutions.

Des emplois sont à pourvoir tant en Flandres qu’en Wallonie; des emplois qui ne trouvent malheureusement pas preneurs. En Flandre : 72.000 emplois sont à pourvoir (dont 36.000 de plus en octobre liés à la reprise économique). Un autre chiffre interpelle : 13.000 Français traversent tous les jours la frontière pour venir travailler en Flandre occidentale tandis que 7.000 wallons passent la frontière linguistique … Le cas précis de la Flandre occidentale et de la Wallonie picarde illustre très concrètement ce phénomène.

Le but est que les travailleurs belges puissent passer la frontière linguistique pour rejoindre ces entreprises en manque de personnels. Cela se fait déjà mais il faut aller plus loin ! "Lorsque je me rends dans les entreprises à Tournai, on me signale systématiquement que des emplois sont à pourvoir. Un de mes objectifs politiques pour ma commune, c’est précisément de répondre à ce constat : développer le taux d’emploi ! Je le dis depuis toujours : travailler, et peu importe le domaine tant qu’il nous motive, est émancipateur et participe tout simplement à se construire un cadre de vie stable", précise Paul-Olivier Delannois.

Des pistes de solution ont été avancées par les différents groupes présents autour de la table pour répondre à l’enjeu de la mobilité inter-régionale. Notamment, faire des ponts entre le Forem, les centres de formation, les entreprises et les organisations d’employeurs, améliorer les moyens de déplacements entre les régions, remobiliser les personnes qui ne sont plus sur le marché de l’emploi ou encore rendre attractives les offres d’emploi.

Suite à ces constats et à ces pistes de solutions qui sont assez générales, il a été proposé à la fin de la réunion que chaque groupe présent puisse proposer lors d’une seconde entrevue ses propres solutions concrètes suivies d’exemples de terrain. Ces solutions seront discutées et pourraient aboutir à de réelles avancées dans le domaine de la mobilité des travailleurs entre nos régions.