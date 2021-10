Avec pour valeur centrale la participation citoyenne, l’Opération de Développement Rural lancée en 2020 par la Ville de Tournai vise à améliorer le cadre de vie des villages en sollicitant le point de vue des habitants. Depuis le début de l’opération, différents moments participatifs ont été organisés : des séances info, la mise en ligne d’une plate-forme participative, un forum ouvert… Et, récemment, cinq groupes de travail thématiques organisés dans chaque district : celui de Templeuve, Kain, Froidmont, Gaurain, Warchin et Chercq.

Plus de 150 habitants ont exprimé leurs idées de projets citoyens pour leurs villages. Lieux privilégiés d’échanges et d’expression, les débats se sont concentrés autour de plusieurs thématiques : mobilité et sécurité routière, vie des associations, nature et patrimoine, etc. Toutes les propositions des participants seront compilées pour ensuite être affinées et priorisées. Ces tâches seront confiées à la CLDR (Commission Locale de Développement Rural), qui verra le jour prochainement ; un appel à candidatures est d’ailleurs lancé !

La Ville fait cependant, un constat : les jeunes manquent à l’appel ! Elle a donc décidé d’organiser deux moments d’échanges supplémentaires réservés aux jeunes du territoire. Ceci, dans le souci, d’intégrer leurs préoccupations dans les projets. Les jeunes entre 16 et 28 ans sont invités à venir partager leurs points de vue ! Comment souhaiteraient-ils que leurs villages évoluent ? Quels sont les projets qui leur tiennent à cœur ? Comment amélioreraient-ils la qualité de vie du territoire ? Quelles sont les thèmes qui leur semblent prioritaires ? Tournai et ses villages n’attendent que leurs idées !

Concrètement, ces deux rencontres sont organisées le 10 novembre de 17h à 19h à la Maison de quartier de Gaurain et le 19 novembre de 17h à 19h à la Maison de quartier de Templeuve. Infos et inscriptions souhaitées auprès du Service cohésion sociale au 069/84.07.30 ou par e-mail cohesion.sociale@tournai.be. Pour en connaitre plus sur l’Opération de Développement Rural et les actions réalisées et en cours : www.developpementrural.tournai.be