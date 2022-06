Le conseil communal a voté ce lundi soir l’achat par la ville "pour cause d’utilité publique" d’un immeuble situé dans le piétonnier. Il se trouve précisément dans la rue des Chapeliers, aux numéros 12/16, dont le rez-de-chaussée commercial a abrité autrefois un magasin Shoe Post et finalement Shoe Discount. L’atelier de peinture de l’académie des Arts de Tournai (cours du soir) y est actuellement basé et la vitrine fait l’objet d’une exposition permanente.