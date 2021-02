La Ville de Tournai va faire appel à une société intérimaire pour répondre au besoin de personnel de son centre de vaccination Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Tout le monde pourra postuler, y compris les étudiants. © BELGA

Lors du dernier comité de négociation syndicale et de concertation Ville-CPAS, président par le bourgmestre Paul-Olivier Delannois, un seul point figurait à l'ordre du jour et il concernait la possibilité pour la Ville de faire appel à une société intérimaire afin de répondre au besoin de personnel qui serait affecté au centre de vaccination.



"La réunion s'est déroulée dans un esprit très constructif, chacun se rendant compte de l'importance de relever cet important défi, souligne le mayeur tournaisien.



Concrètement, la Ville va donc lancer un marché public afin de désigner cette société. "Cela sera l'occasion, pour tout un chacun, de postuler et notamment les jeunes étudiants qui ont aussi été victimes de cette crise." Le bourgmestre précise d'ailleurs que, outre le secteur médical qui est pris directement en charge par l'Association des Généralistes du Tournaisis, la Ville aura besoin de personnel moins spécialisé pour gérer les files d'attente, la surveillance des parkings, etc.



Lorsque le centre, qui sera basé au sein du Hall des Sports, tournera à plein régime, il sera ouvert six jours sur sept, de 7h à 22h et ce jusqu'à la fin du mois d'août.



"Les volontaires sont toujours les bienvenus, rappelle Paul-Olivier Delannois. Ces derniers peuvent s'inscrire directement sur la plateforme mise en place par la Task Force Covid de la Zone de Secours de Wallonie picarde."