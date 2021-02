© D.R.

Le 17 février prochain démarrera la vente de biens déclassés de la Ville de Tournai. On y retrouvera principalement des voitures, des camionnettes, un bus et un camion dont les services techniques ne se servent plus., détaille-t-on du côté de la Ville de Tournai.Cette vente aura lieu en deux temps. À commencer par le 17 février donc, de 9h à 12h et de 13h à 15h30, sur le site communal des Mouettes à la rue d'Amiens à Tournai. Il sera alors possible de visiter et de découvrir les biens déclassés. Ensuite, jusqu'au 15 avril prochain à 16h, il sera possible d'acheter un ou plusieurs de ces biens moyennant la remise d'un formulaire à compléter et disponible sur le site internet de la Ville La Ville de Tournai indiquera aux personnes intéressées, par retour de mail, l'heure exacte de la visite possible sur le site communal des Mouettes.