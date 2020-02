La traditionnelle période de migration des amphibiens qui rejoignent leur site de reproduction (étang, mare, fossé) débute.

Malheureusement, comme chaque année, certains n’arriveront jamais à destination, victimes du trafic routier. Ce phénomène a lieu principalement lors des soirées humides et douces durant ces semaines.

Dans la plupart des lieux de migration des batraciens dans l’entité de Tournai, ce problème ne se rencontre pas, sauf à Warchin. Sur le site dit des « Prés d’Amour », la circulation et le stationnement seront donc interdits du dimanche 1er mars au mercredi 15 avril 2020, chaque jour entre 20h30 et 7h du matin. Ceci concerne les rues Germaine Devalet et de l’Hôpital. Soyez donc prudents à cet endroit ! Des panneaux d’avertissement seront installés par les services communaux