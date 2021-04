Le Conseil de développement, emmené par son Président, Rudy Demotte peut compter sur la 4e édition de l'Atlas socio-économique de la Wallonie picarde. Pour rappel, ce document reprend les différents chiffres et données qui permettent de mieux connaître notre territoire et prendre de bonnes décisions pour le futur.

Au niveau de la population en Wallonie picarde, cette dernière est en constante progression. En effet, depuis 2016, il y a eu une augmentation de 6,4%, ce qui mène à dire que notre région est nettement attractive et amène de nombreux citoyens à venir s'installer en Wallonie picarde surtout dans les régions d'Enghien, Brugelette ou encore Chièvres. À travers les données, une progression du nombre des ménages est également précisée. De 2006 à 2020, il y a eu une augmentation de 10,4%. Si l'on examine ces chiffres de plus près, on constate une hausse des personnes isolées et des familles monoparentales.