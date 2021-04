La Wallonie picarde, la Flandre occidentale et les Hauts-de-France s'associent pour des expérimentations en matière de tourisme Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © JUNE

L'objectif est de développer une offre qui répond aux envies actuelles des voyageurs en attente d’expériences touristiques.



Plus de nature, plus d’écologie, plus de sensation, plus de virtuel, plus de surprises… Le touriste d’aujourd’hui est un individu moderne, connecté, en quête de nouvelles expériences. Il veut bousculer ses sens et rapporter dans ses valises des souvenirs mémorables. Le touriste veut devenir acteur. Développer une offre en réponse aux nouveaux besoins et usages des voyageurs est dès lors essentiel pour booster la performance de l’économie touristique.



Face à un consommateur exigeant, en attente d’une solution personnalisable, le tourisme personnalisé et l’expérience touristique deviennent de plus en plus les clés du succès d’un développement harmonieux des territoires et d’une attractivité des équipements touristiques. Forts de ce constat, l’Agence de Développement Territorial IDETA et la Maison du tourisme de la Wallonie picarde, l’entreprise provinciale Westtoer pour le tourisme et les loisirs en Flandre occidentale, et l'agence d’innovation touristique du Nord La tangente s’engagent dans le projet européen Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen Tourism Lab.