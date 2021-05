La Wallonie picarde vous accueille à bras ouverts ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © SHUTTERSTOCK

Visites touristiques, découvertes, randonnées, concours, ... Comme en 2020, la Maison du Tourisme de Wallonie picarde a mis les petits plats dans les grands pour un tourisme de proximité de qualité.



Dans la continuité de l’année 2020, la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde propose de nouvelles actions qui s’inscrivent dans le tourisme de proximité. Le but est de répondre à des besoins très actuels qui sont de se reconnecter à la nature, à la famille, aux amis, de répondre aux envies d’évasion à la campagne, à la recherche d’un bon bol d’air dans des lieux authentiques tout en profitant de micro-aventures tout près de chez soi. À travers des portraits d’ambassadeurs, des aventures d’influenceurs, ses nouvelles éditions touristiques et de randonnée et même ses ateliers autour de l’innovation, la Wallonie picarde se présente comme un territoire convivial et inspirant.



Pour la deuxième année consécutive, la Maison du Tourisme part ainsi à la rencontre des ambassadeurs de la Wallonie picarde. Elle invite Elise Bocquet de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose, Aurore Couckhuyt de la Maison du Pays des Collines et bien d’autres responsables de structures touristiques à faire le point sur les activités et animations prévues cette saison 2021 en Wapi. Cet été encore, des influenceurs seront missionnés pour vivre des aventures dans la région et partager leurs impressions en vidéos. De quoi inspirer les visiteurs en quête d’émotions. Enfin, les visites virtuelles prennent un tournant à 360° avec de nouvelles vidéos de leurs expositions temporaires ou collections permanentes à découvrir en ligne dans le Musée virtuel de la Wapi.



De son côté, le troisième numéro de VisitWapi Magazine, édité en 42 000 exemplaires en français et en néerlandais, met l’accent sur ces personnes qui accueillent chaque jour des visiteurs au sein de leurs établissements. Focus sur les coups de cœur de ces amoureux de leur ville et de leur région et focus sur ces chefs et leurs adresses insolites qui nous régalent de leurs produits de terroir. Autant de personnalités qui vous accueillent à bras ouverts ! En plus de lister les sites touristiques de Wallonie picarde, la nouvelle carte trilingue attractions, éditée à 45 000 exemplaires, pointe aussi les centres de loisirs majeurs du territoire pour donner, en un clin d’œil, de belles idées de sorties au lecteur. Cette carte est disponible sur wapishop.be et dans les points d’information touristique.