La Wapibox se réinvente pour sa réédition ! Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse Place désormais à deux box distinctes avec la Wapibox Plaines de l'Escaut et la Wapibox Val de Dendre et Collines. © DR

Fin 2018, la Maison du Tourisme de Wallonie picarde lançait la Wapibox. Cette dernière reprenait ainsi les cinquante circuits pédestres balisés de la région. Pour les adeptes de la marche n'ayant pas encore eu l'occasion de découvrir la Wapibox, la Maison du Tourisme annonce qu'elle va être rééditée. Mais plus sous son format unique !



"Nous proposons dorénavant deux box différentes selon les zones du territoire", confirme-t-on du côté de la Maison du Tourisme ! Place donc à la Wapibox Plaines de l’Escaut et la Wapibox Val de Dendre et Collines. "Ces coffrets renferment chacun 16 fiches pour un total de 350 km de balade. Pour les néerlandophones, la Wapibox Balades découvertes rassemble les circuits artistiques et d’interprétation. Qu’ils soient locaux ou touristes, ces recueils de balades emmèneront leurs amateurs de randonnée à la (re)découverte du territoire et de ses richesses."



À l’heure où la Belgique interdit les voyages non-essentiels en dehors de ses frontières, les balades apparaissent désormais indispensables aux yeux du grand public. "Nous avons revu et développé notre offre d’éditions rando afin de répondre à la demande. La nouvelle palette de Wapibox représente le premier fruit de ce travail." À pic pour les vacances de Pâques !



L’ancienne Wapibox reprenait l’ensemble des circuits pédestres en boucle de la Wallonie picarde mais était volumineuse. La Maison du tourisme a donc pris le parti de la rééditer en 2 Wapibox distinctes de 16 fiches chacune afin d’avoir la possibilité de ne se procurer que les circuits à proximité de chez soi ou de son lieu de séjour, pour un prix d’autant plus abordable. "D’un côté, la box Val de Dendre et Collines renforce l’identité de la vallée de la Dendre et renferme 21 itinéraires de 2 à 17 km. De l’autre, la box Plaines de l’Escaut renforce l’identité du Parc naturel et propose 32 balades de 1 à 16 km."



En tout, 350 km de randonnée pour explorer la Wallonie picarde. Différents types d’itinéraires sont proposés : des circuits simples, des circuits en réseau et des circuits artistiques et d’interprétation comme le Sentier de l’Étrange, promenade emblématique du Pays des Collines. Chaque fiche comprend une carte légendée, des informations sur le patrimoine naturel et bâti et les coordonnées des points d’intérêt à proximité. Le tout selon une typographie modernisée et dans un contenant amélioré.



Les Wapibox sont disponibles sur www.wapishop.be au prix de 10€. Il est aussi possible de se les procurer dans les offices du tourisme de Wallonie picarde.