La Zone de Secours de Wallonie picarde active durant la pandémie Tournai-Ath-Mouscron M. Del. En plus de ses activités "classiques", la ZSWapi a fait preuve de solidarité pour lutter contre la pandémie de Covid-19. © BELGA

Lors de la messe dédiée à Sainte Barbe, le doyen Descarpentris livre traditionnellement les chiffres concernant l'activité de la Zone de Secours de Wallonie picarde. Suite à la pandémie de Covid-19 que nous traversons toujours actuellement, la cérémonie n'a malheureusement pas pu se tenir.



Le président de la ZSWapi, Paul-Olivier Delannois, a cependant tenu à dévoiler ces chiffres relatifs aux interventions de cette année.



"On dénombre 28 900 interventions ambulance, 6 800 interventions pompier dont 997 appels incendies et 83 accidents de la route avec désincarcération ainsi que 2 300 avis de prévention incendie."



Voilà pour ce qui concerne les interventions dites classiques. Mais cette année 2020 aura été tout sauf une année normale. Ainsi, la ZSWapi ne s'est pas montrée passive durant la crise sanitaire. "Nous avons effectivement voulu faire preuve de solidarité pour lutter contre cette pandémie", confirme Paul-Olivier Delannois.



C'est ainsi que la Zone de Secours de Wallonie picarde a effectué 20 prestations d'infirmier pour suppléer à l'absence de personnel soignant dans les hôpitaux et les maisons de repos, 12 assistances au cohortage avec l'armée et la protection civile à la demande du gouverneur et 39 missions d'accompagnement dans les maisons de retraite pour des procédures d'hygiène.



"Ces chiffres montrent bien évidemment l’importance de notre zone à l’échelle de la Wallonie picarde. Je reste persuadé que la réforme, critiquée à ses débuts, va dans le sens de la cohérence et que nous commençons à voir les premiers effets positifs, assure le président de la ZSWapi. Sans cette réforme, je suis certain que notre réactivité aurait été moindre dans la lutte contre cette pandémie si les organes de gestion et de décisions avaient encore été éparpillés."



Paul-Olivier Delannois explique encore que la ZSWapi se tient prête pour les prochaines phases qui ne manqueront pas encore d'arriver dans le cadre de la lutte contre la pandémie. "Je pense notamment à la vaccination. Je tiens bien évidemment à féliciter l’ensemble des personnes qui travaillent à la zone de secours pour le bien quotidien de la population."