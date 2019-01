Comme annoncé dans notre édition du 26 janvier, la SPRL Alphabiotoxine basée à Montrœul-au-Bois, peut poursuivre ses activités. Spécialisé dans la production de venins pour la recherche scientifique et l’industrie pharmaceutique, ce laboratoire de notoriété internationale vient de se voir octroyer un nouveau permis d’environnement pour une durée de 20 ans.

Ce permis est néanmoins assorti de conditions plus strictes à la suite de l’incident survenu le 18 octobre dernier et lors duquel un serpent venimeux provenant de ce labo s’est retrouvé en pleine nature, aux abords d’un centre équestre situé à 300 m de là.

Alors que l’enquête est toujours en cours, le porte-parole de la société tient à remettre certaines pendules à l’heure.

"Contrairement à ce qui a été dit et répété, l’animal ne s’est pas échappé de nos installations mais a été volé comme en attestent divers témoignages et dépositions recueillis par la police. Il s’agit donc bien d’un acte de malveillance au sens criminel du terme. À ce stade de l’enquête, le ou les auteurs restent à identifier mais le mode opératoire est connu. Le ou les coupables ont effectué au préalable des repérages", indique Rudy Fourmy, fondateur et porte-parole d’Alphabiotoxine.

Les investigations se poursuivent dans le cadre de ce dossier dont le parquet de Tournai est désormais saisi. Pour rappel, ce serpent se trouvait dans un enclos extérieur répondant à ses conditions de viabilité lorsqu’il a été dérobé !

Notre interlocuteur déplore, en outre, la publication d’informations fantaisistes relatives aux modalités pratiques conditionnant le nouveau permis, ce qui le conforte dans l’idée qu’il y a, de la part de certaines personnes, une réelle volonté de nuire à son entreprise.

"À moins d’une mauvaise interprétation du volumineux rapport du fonctionnaire technique du SPW, ce dont je doute très fort, comment peut-on aller raconter que les produits issus des venins seront stockés dans une vulgaire remise alors que nous avons toujours veillé à les entreposer en un lieu ultra sécurisé et tenu secret..."

Aussi pour les AVC

Actif depuis 2009, le laboratoire Alphabiotoxine est devenu le leader mondial de production de venins issus du plus grand nombre d’espèces animales : serpents, scorpions, lézards, araignées, anémones de mer, guêpes, abeilles, frelons, etc. "Nous commercialisons aussi des répulsifs d’insectes et des sécrétions cutanées de crapaud", précise Rudy Fourmy. La petite PME frasnoise s’est forgée une solide réputation dans divers champs d’application. "Sur le plan thérapeutique, nous produisons des venins de serpents permettant de soigner certains AVC ainsi qu’un venin de lézard intervenant dans le traitement du diabète. En matière de diagnostic des tumeurs cancéreuses cérébrales, nous commercialisons une toxine extraite d’un venin de scorpion (marqueur). Nous officions encore dans le secteur cosmétique avec un venin de cône (escargot) entrant dans l’élaboration d’un antirides."