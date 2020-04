Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai: "Nous avons décidé de ne pas appliquer cette mesure" © DELFOSSE Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La mesure autorisant les visites au sein des maisons de repos ne sera pas appliquée au sein des institutions gérées par le CPAS. Suite aux mesures annoncées ce mercredi par le Conseil national de sécurité, Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai, a adressé un courriel ouvert au Gouvernement wallon, notamment pour réagir plus spécifiquement sur la mesure d'assouplissement inhérente aux visites dans la maison de repos.



En effet, comme annoncé, les maisons de repos et de soins ainsi que les établissements pour personnes handicapées vont à nouveau pouvoir recevoir des visites d'une seule personne, toujours la même. Cette dernière ne devra cependant pas présenter le moindre symptôme du Covid-19 depuis deux semaines. Une règle qui vaudra également pour les personnes isolées qui ne peuvent pas se déplacer.



"Si je peux comprendre l'aspect humain de cette décision, elle ne me semble néanmoins pas compatible avec la réalité que vivent au quotidien les acteurs de terrain", souligne la présidente. C'est d'ailleurs en concertation avec les responsables des trois maisons de repos et du home Valère Delcroix qui héberge des personnes handicapées, tous gérés par le CPAS de Tournai, que Laetitia Liénard a interpellé le gouvernement Wallon. "Cette décision, selon mes informations, a été prise sans aucune concertation avec les fédérations représentatives des maisons de repos."



Si Laetitia Liénard avoue partager totalement le souci de bien-être des résidents, la ligne du temps est selon elle totalement inversée. "On commence par la conclusion", assure-t-elle.



"D'abord et avant tout, il y a lieu de s'inquiéter de savoir si nous avons suffisamment, et sur la durée, de matériel de protection, de tests de dépistage, d'oxygène, de médicaments, de personnel ? À ce jour, nous n'avons pas de réponses à ces questionnements alors qu'ils sont une des composantes de lutte contre le virus. J'insiste, si le personnel de ces institutions n'est pas protégé comme il se doit, nous serons dans l'impossibilité de poursuivre notre mission dans de bonnes conditions."



Suite à tous ces éléments, la présidente du CPAS et ses équipes ont décidé de ne pas appliquer cette mesure.



"Ma position, toujours en concertation avec les équipes, est que ce choix restera d'application tant que nous ne disposerons pas d'un consensus entre le gouvernement et les fédérations représentatives du secteur. Les mesures de protection mises en place depuis la mi-mars vont dans le bon sens et ces visites, aussi louables soient-elles, vont totalement alourdir leur tâche déjà bien difficile."



Il est d'ailleurs important de souligner qu'à ce stade, les maisons de repos du CPAS de Tournai ainsi que le home Valère Delcroix sont relativement préservés. "Nous avons donc besoin de consolider cette situation avant d'envisager d'autres mesures toutes humaines soient-elles."



Outre les murs des maisons de repos, Laetitia Liénard rappelle qu'il est également important de respecter les conditions visant à ne pas engorger l'hôpital de la région, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde.