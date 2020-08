C’est désormais chose faite. Elle change de nom, de jour, et de lieu. Le Marché des producteurs locaux aura lieu chaque dernier vendredi du mois, de 17h à 20h, à l’Institut St François, rue de Pintamont 24 à Ath ou quand le temps le permet, juste en face, aux abords de l’église St Julien.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le plan de relance et de soutien au commerce local mené par la Ville d’Ath depuis de nombreux mois déjà.

Le Marché des producteurs locaux athois proposera de consommer local en donnant la possibilité au citoyen de s’approvisionner en produits de qualité.

Le marché des producteurs locaux est primordial en zone urbaine car il permet d’entretenir le contact entre les habitants du centre-ville et les producteurs de nos zones plus rurales. Les enjeux sont de redonner le goût de manger sainement, soutenir une production respectueuse de l’environnement, valoriser l’économie locale, limiter les intermédiaires et restaurer la confiance entre producteurs et consommateurs.

C’est pourquoi, L’Agence de développement local a prêté une attention particulière à la sélection des producteurs.

Seules les marchandises produites ou transformées de manière artisanale en province de Hainaut et plus particulièrement dans un rayon de 50 kilomètres autour d’Ath seront proposées. Une série d’animations en lien avec le bien manger seront proposées lors du marché.. Des brasseurs locaux ainsi que des « chefs » seront au rendez-vous pour faire vire un moment de plaisir gustatif et de convivialité. Une manière de bien terminer la semaine. Chaque marché comportera au moins une animation surprise (conteurs, artistes…).

Un concours

Un concours de tarte à Mastelles sera organisé lors de l’inauguration du marché. Un jury d’experts statuera sur la meilleure tarte à Mastelles ! Des prix seront décernés aux trois premiers . Pour participer, rien de plus simple, il suffit de vous présenter avec votre tarte avant 18h30.

Pour plus d’infos, ou pour rejoindre les producteurs présents, contactez l’Agence de Développement Local d’Ath – adl@ath.be au 068 68 11 30.