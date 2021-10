"Avec la relance des activités sportives au Brunehall, la Régie a-t-elle pris des mesures de précaution d’usage concernant l’utilisation des douches qui ont été fermées plusieurs mois?", a demandé François Shietse (conseiller indépendant), allusion ici à la légionellose. Les légionelles se trouvent dans les eaux douces tièdes et chaudes des installations humaines telles que les canalisations, pommeaux de douche, robinets, bains thermaux… "Concernant cette bactérie, nous allons poser la question", a déclaré le bourgmestre.

(Mouvements de) jeunesse

À propos de la rentrée des mouvements de jeunesse, "Où le patro de Laplaigne va-t-il pouvoir se réunir?", a demandé Clothilde Desevaux (USB). "Pour le patro, on va faire un maximum mais il n’y aura rien jusqu’au 30 septembre, pour cause de Covid. J’ai aussi des demandes de la Chorale et de l’école de musique de Laplaigne. Dès le 1er octobre, des réunions seront possibles dans l’école communale. Un investissement est en cours d’étude par l’échevin des travaux", a expliqué Pierre Wacquier.

"Au sein des jeunes, seuls 25% sont vaccinés. On doit mettre les enfants et les écoles sous cloche. Il faut les préserver", est intervenu Marc Houzé, président du CPAS.