Dans quelques mois et si les mesures en vigueur le permettent, un curieux paroissien entonnera plusieurs de ses chants dans la cathédrale Notre-Dame: Laurent Voulzy.

L’éternel complice d’Alain Souchon a lancé il y a trois ans une série de concerts dans des endroits particuliers. Victime de son succès, sa tournée intitulée "Entre ciel et terre" s’est vue prolongée de plusieurs dates en France et en Belgique. Malheureusement, vu les cas de contamination en hausse, celle-ci a dû être mise en suspens durant un certain temps. Accompagné de Naomi Greene, harpiste et guitariste, ainsi que de Michel Amsellem aux claviers, l’artiste revisitera son répertoire les 29 et 30 avril prochains en résonance avec le cachet du décor ambiant.