Entamée il y a trois ans puis reportée à cause de la pandémie, la tournée "Entre ciel et terre" de Laurent Voulzy a pu reprendre le chemin des édifices religieux. Plusieurs dates en France et en Belgique sont au calendrier, notamment un passage par la cathédrale Notre-Dame à Tournai.

Au départ, deux rendez-vous étaient programmés à Tournai le vendredi 29 et samedi 30 avril. Information confirmée en janvier dernier par Jean-Luc Perret, producteur français du chanteur.