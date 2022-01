"Compte tenu des dernières décisions du Gouvernement autorisant à nouveau l'ouverture des salles de cinéma, nous vous informons que le festival aura lieu du samedi 15 au mardi 25 janvier à Imagix Tournai", annonce ce mercredi le comité.





"Après plus d'une année d'absence, malgré les hauts et les bas sanitaires toujours imprévisibles, nous avons tenu à garder le contact avec le public via des initiatives sporadiques. Il a fallu composer et recomposer sans cesse avec cet affolant virus. Après avoir visionné plusieurs centaines de films programmés dans les grands festivals ainsi que ceux proposés par les producteurs et les distributeurs, notre choix s'est fixé sur 86 films dont 54 longs et 32 courts-métrages. Le choix a été difficile puisqu'il concernait la production cinématographique 2020 et 2021. De plus, sans rien renier de notre ligne éditoriale des films qui dérangent, nous avons voulu, quand c'était possible, donner priorité à des films porteurs d'espérance, une modeste éclaircie dans la morosité ambiante", indique le président Jean-Pierre Winberg.





Cette année, le Ramdam propose des courts-métrages belges et étrangers mais aussi pour les enfants. Des films de fiction et des documentaires sont aussi à l'affiche ainsi qu'une sélection de films belges ou de la scène internationale, étiquetés "Ramdam". Le festival accueillera de nombreuses équipes de films dont, pour l'avant-première mondiale, celle au complet du film de Jan Bucquoy "La Dernière tentation des Belges".





Ce sera aussi le cas pour l'avant-première francophone de "Goliath" de Frédéric Tellier. "Coline Serreau sera présente avec son film 'La Belle verte'. Assassiné à sa sortie en 1996 par la critique et les journaux, ce film résonne pourtant aujourd'hui avec notre brûlante actualité. Elle avait tout simplement eu le tort d'avoir raison trop tôt. Pour conclure, on accueillera l'avant-première belge du biopic d'Olivier Dahan consacré à la vie de Simone Veil. Comment mieux clôturer ce festival en proposant à nos festivaliers ce magnifique portrait de femme ? Toute sa vie, dans ses divers et nombreux engagements, dans ses combats tant privés que publics, Simone Veil n'a cessé... de déranger", conclut Jean-Pierre Winberg.





Au total, le Ramdam, avec ses séances du matin, accueillera 134 projections. Pour éviter les attroupements trop importants, toutes les séances commenceront à des horaires différents. Il ne sera donc pas toujours possible d'enchaîner tous les films aussi facilement que d'habitude. Une nouveauté non négligeable cette année au niveau des pass, le student pass qui donne accès à sept films et avantages au prix de 25 euros. Le programme complet des films et les prix d'entrée se trouvent sur le site www.ramdamfestival.be.