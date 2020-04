Depuis que les mesures de confinement ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, Tournai, comme toutes les villes du pays, ressemble quasi à une ville morte.

Le bourgmestre Paul-Olivier Delannois (PS) doit gérer pour la première fois de sa carrière de bourgmestre une crise majeure au niveau de sa ville.

Les mesures de confinement touchent durement le secteur Horeca, secteur qui survivait pourtant déjà malgré la crise. La Ville a décidé de faire un geste fiscal comme la diminution de 50 % de la taxe annuelle sur les débits de boissons, la suppression des redevances trimestrielles des 1er et 2e trimestres pour les terrasses utilisées à des fins commerciales et la diminution de 50 % de la taxe annuelle sur les enseignes. Pouvez-vous chiffrer l’impact de ces mesures sur les finances communales ?

"À ce stade, le coût des différentes mesures pour l’Horeca (taxe sur les débits de boissons, redevances sur les terrasses, taxe sur les enseignes) est estimé à 50 000 euros. Ces mesures d’aide à ce secteur ont pour but d’éviter des faillites."

Et quel impact sur les finances pour l’enrôlement de la taxe sur l’hygiène publique et de celle sur le traitement des immondices, qui ne se fera pas avant novembre 2020 pour les entreprises ?

"L’impact pour les finances locales d’un enrôlement tardif est relativement limité car, pour le moment, nous avons des liquidités pour faire face aux dépenses courantes. C’est là le fruit d’un travail de prudence mené depuis plusieurs années. Le but principal de la mesure est de ne pas mettre en péril les liquidités des indépendants.

Malheureusement, nous n’allons pas avoir le choix : nous devrons enrôler certaines taxes en raison de délais légaux. Il va de soi que le collège a sollicité du directeur financier qu’il examine avec bienveillance les demandes d’étalement de paiement pour les redevables qui peuvent justifier que leurs revenus ont été réduits en raison de la pandémie de Covid-19."

Il y a aussi toutes les autres rentrées.

"Outre les mesures décidées pour les finances communales (avec celles pour l’Horeca, il y a celles sur les surfaces commerciales, les produits chauds à emporter…), il y a un effondrement d’un certain nombre d’autres recettes (taxe sur les spectacles cinématographiques, recettes de prestations comme les garderies, les entrées aux piscines, aux musées…). Le bilan ne pourra être tiré que lorsque l’épidémie sera derrière nous. On doit aussi penser à une perte des recettes liées aux additionnels à l’impôt des personnes physiques dès 2021 et pour les années prochaines. Pourtant, la plupart des coûts sont les mêmes et certains coûts supplémentaires sont générés par la crise, notamment à travers le CPAS."

Ces dernièrs jours, la police a dressé plusieurs centaines de P.-V. pour non-respect des mesures de confinement. Plusieurs concernaient des personnes qui se trouvent malheureusement en situation critique. Je pense aux SDF et autres personnes vivant dans la précarité. Croyez-vous que verbaliser, en sachant qu’ils ne paieront quand même pas, soit la bonne solution avec cette population qui a perdu certains points de repère ou qui n’a pas d’autres solutions que de traîner là ?

" Nous sommes devant une crise sanitaire sans précédent qui nous oblige, pour notre bien à tous, à respecter des règles. Ces règles, même si elles peuvent apparaître dérangeantes pour certains, ne sont quand même pas difficiles à admettre. La distanciation sociale, c’est l’affaire de tous et la respecter, c’est aussi sauver des vies.

Que dirait la population si demain la police fermait les yeux sur certaines situations et pas sur d’autres ? Tout le monde est logé à la même enseigne, que vous soyez multimillionnaire, SDF, journaliste ou bourgmestre. Il est donc normal que la police dresse systématiquement des P.-V. aux personnes, quelles qu’elles soient, qui ne respecteraient pas la distanciation social.

C’est une question d’équité mais, dans ce cas-ci, c’est aussi une question de santé publique."

N’est-ce pas le moment de revoir cette problématique dans son ensemble après la crise ?

" Dire que dresser un P.-V. à un SDF ne sert à rien n’est pas tout à fait exact car, si je dispose de plusieurs P.-V., je peux, via un arrêté, prendre une mesure plus coercitive, à savoir une interdiction individuelle de périmètre assortie de l’arrestation administrative en cas de non-respect. Je n’hésiterai pas une demi-seconde à l’adopter car il en va de la propre santé de l’intéressé ainsi que de la santé de tous les autres.

La problématique des SDF, en temps normal, ne peut bien évidemment pas se résumer à une approche policière mais, dans ce contexte de pandémie, il n’y a parfois pas d’autres solutions, même si sur le terrain nos équipes sociales continuent à leur venir en aide et à leur délivrer des messages de sensibilisation."

En tant que bourgmestre, c’est votre première expérience à gérer une crise majeure. Quel est votre sentiment ? Cette crise vous amènera-t-elle à revoir vos priorités dans la gestion de votre ville ?

"Cette crise est effectivement exceptionnelle car elle revêt un caractère mondial. Dans un autre style, j’avais dû gérer l’annulation du festival Ramdam dans un contexte de terrorisme. Cet épisode m’a marqué car je me suis vraiment retrouvé seul face à une responsabilité énorme. Dans ce cas-ci, il y a au moins quelque chose de positif, c’est que nous sommes tous logés à la même enseigne et les bourgmestres peuvent donc se concerter, échanger leur expérience pour analyser les solutions à apporter.

Pour exemple, j’ai eu un contact téléphonique avec la bourgmestre de Soignies pour échanger sur un sujet spécifique. Cette crise a mis aussi en exergue l’importance des pouvoirs publics et il est cocasse de remarquer que ceux qui ont durant des années travaillé à démanteler l’État en matière de soins de santé, de police, de pompiers, des communes, des CPAS, etc., sont ceux qui aujourd’hui doivent gérer la crise. J’ose espérer qu’ils se rendent compte que sans le professionnalisme et l’abnégation de toutes ces personnes nous serions dans un chaos indescriptible."

Propos recueillis par Yves Boucau