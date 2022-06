Jusqu’au 12 juin, la 17e édition de la semaine "Bio" met l’accent sur le choix du bio. Plus qu’un choix, la production de fruits et légumes de manière naturelle a été une évidence pour Joline Dewitte et Jelle Jacobs installés à La Glanerie depuis huit ans. "Quelques années auparavant, nous avions travaillé dans la ferme de mon père, se rappelle Joline Dewitte. Il y prônait déjà une agriculture bio, à taille humaine. Après y avoir travaillé durant deux ans, nous avons pris d’autres chemins et travaillé dans différents secteurs… Avant de finalement se rendre compte que c’était le travail de la terre qui nous plaisait et dans lequel on s’épanouissait le mieux."

Le jeune couple originaire de Flandre reprend, en 2014, une ferme située à la rue du Toupet. Le Pic-Vert est né. "L’ancien exploitant n’était pas dans cette démarche du bio, et donc il a fallu attendre un an avant de pouvoir démarrer nos propres cultures, le temps de mettre nos 3,5 hectares de terres en conversion biologique et ensuite qu’elles soient agréées et certifiées bio. Pour nous, la santé de la terre, la qualité de l’alimentation et la santé humaine sont indissociables… il était donc naturel de faire le choix pour une agriculture biologique !"