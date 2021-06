Le bourgmestre de Tournai a reçu la deuxième dose de son vaccin Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le bourgmestre le fait savoir afin d'inciter les citoyens à l'imiter dès qu'ils reçoivent leur convocation. © D.R.

Ce mercredi, le bourgmestre de la cité des Cinq Clochers, Paul-Olivier Delannois, a reçu la deuxième dose du vaccin contre la Covid-19 depuis le centre majeur de vaccination tournaisien, pour rappel situé dans les installations du Hall des Sports.



Le mayeur tient ainsi à montrer l'exemple et, en le faisant savoir, invite tous les citoyens à en faire de même. "Je le répète, la vaccination n'est pas le problème mais bien la solution", rappelle-t-il.



Par la même occasion, Paul-Olivier Delannois a tenu à féliciter l'ensemble des travailleurs qui font en sorte que le centre tournaisien tourne très bien. "Je veux parler du personnel soignant, administratif et technique, mais aussi des militaires, des policiers, des gardiens de la paix, etc. Ce mercredi matin, j'ai rencontré beaucoup de gens très contents par le service rendu. J'en suis très fier !"



Soulignons encore que durant les différentes visites ministérielles, entre autres, au sein du centre majeur de vaccination tournaisien, ce dernier a très régulièrement été cité en exemple. Preuve de son bon fonctionnement et de son efficacité !