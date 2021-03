Le bourgmestre de Tournai a sensibilisé les jeunes au skatepark au bon respect des règles sanitaires Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © D.R.

Le but est d'éviter une fermeture du skatepark où de nombreux jeunes se rassemblent, parfois sans respecter les distanciations voire le port du masque.



Alors que les rassemblements à l’extérieur sont désormais autorisés par bulle de dix personnes, le skatepark de Tournai est le lieu de prédilection de nombreux jeunes. Le problème est que certains d’entre eux ont tendance à venir pour squatter et non pour pratiquer tandis que d’autres ne respectent tout simplement pas les distances sans même parfois porter de masque.



Une problématique qui n’a pas échappé au bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Il a donc décidé de se rendre lui-même sur place afin de sensibiliser quelques jeunes.



“L’idée n’est pas de fermer le skatepark mais bien de faire comprendre l’importance de respecter les règles imposées par le gouvernement. Je leur ai expliqué les moyens qui pourraient être mis en place si le non-respect des règles sanitaires devait continuer, explique le bourgmestre de Tournai. Pour moi, l’objectif n’est pas de mettre des PV ou d’imposer des périmètres, ce serait un échec. Je préfère leur expliquer afin qu’ils fassent preuve d’intelligence collective.”