Le bourgmestre de Tournai coupe court aux rumeurs : "Aucune dose du vaccin ne termine à la poubelle !"

Alors que la vaccination bat toujours son plein au sein du centre majeur de vaccination au hall des sports de Tournai, le bourgmestre de la cité des Cinq Clochers a tenu à mettre les choses au point concernant une nouvelle rumeur que certains s'amusent à faire circuler.



"Je ne connais pas les raisons obscures de ces campagnes de désinformation mais je souhaite réagir énergiquement pour affirmer qu’à Tournai aucune dose ne termine à la poubelle", explique Paul-Olivier Delannois. Ce dernier déplore l'attitude des personnes véhiculant de tels messages.



"Je souhaite culpabiliser toutes ces personnes. Si elles utilisaient leur énergie à positiver les messages, cela éviterait d'alimenter un climat anxiogène et permettrait certainement de sortir au plus vite de cette crise. Avant d'agir de la sorte, elles pourraient penser à toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair, quels que soient leurs professions ou leurs âges."



Le mayeur en profite par ailleurs pour apporter une nouvelle fois tout son soutien aux personnes qui travaillent au quotidien pour éliminer cette pandémie et à toutes les personnes qui en souffrent quotidiennement en ne pouvant exercer leur métier et leur passion.