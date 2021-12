Voilà plusieurs années que le camion de Noël Coca-Cola sillonne la Belgique et le Luxembourg lors de cette période de fin d'année. Après une année d'absence à cause de la pandémie, le célèbre camion rouge est reparti sur les routes belges et luxembourgeoises depuis le 7 décembre dernier. Au total, il s'arrêtera dans 26 endroits avant de terminer son voyage le 31 décembre à Pommerloch.

Après s'être déjà arrêté début décembre à Froyennes, le camion de Noël Coca-Cola fera une halte ce vendredi dans la Cité des Hurlus et samedi à Tournai (au centre commercial les Bastions). Avec son message: Célébrez la magie de Noël, la société Coca-Cola souhaite apporter cette touche de magie et de positivité que nous avons bien besoin ces derniers temps.

Rencontre avec le Père Noël

Installé de 13h à 19h au Shopping les Bastions à Tournai, le camion de Noël Coca-Cola apportera sans aucun doute du bonheur et de l'émerveillement dans les yeux des petits et des grands. En cette période tumultueuse, rien de tel qu'un peu de magie ... Pour cette occasion, les visiteurs pourront rencontrer le Père Noël ou encore prendre des photos que vous pourrez partager par la suite, sur les réseaux sociaux. Grande nouveauté cette année, le camion rouge sera muni d'un écran LED à l'extérieur afin d'y laisser des messages comme vos meilleurs vœux pour l'année à venir.

"Afin de respecter les mesures sanitaires, les échantillons distribués seront fermés et du gel pour les mains sera mis à la disposition des visiteurs. Le Père Noël prendra également ses précautions et portera un masque buccal. Selon l'emplacement du camion, tous les visiteurs devront porter un masque", indique la célèbre marque de boissons.

