Le centre majeur de vaccination de la cité des Cinq Clochers est sur de bons rails. Depuis son ouverture, nombreuses sont les personnes qui saluent sa bonne organisation. De son côté, la Ville de Tournai et son bourgmestre Paul-Olivier Delannois multiplient les campagnes de sensibilisation afin d'inciter les citoyens à se faire vacciner.



Ce jeudi soir, un cap a été franchi au centre majeur de vaccination. En effet, on a dépassé les 50 000 personnes vaccinées !



"Je remercie toutes les personnes impliquées dans le bon fonctionnement du centre. Plus particulièrement, j’aimerais remercier Camille Genin, Jawad Lawrizi et Dominique Cardinael pour leur travail acharné qui a amené à franchir cette étape importante !, souligne le bourgmestre Paul-Olivier Delannois qui insiste. La seule solution pour retrouver une vie normale c’est la vaccination ! J’invite tous ceux qui reçoivent leur convocation à se faire vacciner. C’est ensemble que nous vaincrons le virus."