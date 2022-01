Bis repetita… Comme en 2021, les déguisements des carnavaleux resteront au placard en ce début d’année. Après l’annulation des carnavals d’Anvaing et de Vaulx, qui devaient respectivement avoir lieu le 15 janvier et le 5 mars prochain, c’est au tour des organisateurs des festivités folkloriques de Kain de jeter l’éponge.

L’émergence de la 5e vague Covid, avec la déferlante Omicron, ainsi que les restrictions sanitaires actuelles rendent difficilement concevables la tenue d’événements de masse.

Le samedi 26 février, le village de Kain ne vibrera donc pas au rythme de son carnaval, déjà trentenaire, et de son cortège bigarré. La décision a été prise cette semaine par le comité organisateur. "Il faut un minimun de recul pour préparer cette manifestation et ce n’est pas en un mois et demi que l’on peut le faire, souligne Frédéric Bariseau, le secrétaire de l’ASBL les ArleKains.

En l’état actuel, sur base de la situation sanitaire et des mesures restrictives, on ne pouvait rien organiser, pas même un défilé dans les rues comme on l’avait imaginé initialement. Maintenir l’événement en limitant son accès et en mettant sur pied un concert avec 200 personnes assises, cela ne correspond pas à l’esprit de notre carnaval. Pour le concert des enfants, on aurait fait trois cents déçus. De plus, le contrôle du Covid Safe Ticket est très difficile à gérer sachant que pas mal de personnes rejoignent le cortège en cours de route. La santé de tous doit rester la priorité."

Une sortie light à Basècles?

Autre événement populaire organisé quelques jours avant le mardi gras, le carnaval de Basècles, qui drainait (hors période Covid) entre 4000 et 5000 spectateurs, est lui aussi fortement menacé le 26 février.

Son sort devrait être scellé la semaine prochaine mais il apparaît déjà certain que les festivités emmenées par les Crocheux basèclois ne se dérouleront pas dans leur formule traditionnelle. "C’est impossible vu le contexte sanitaire. Par contre, nous n’excluons pas la possibilité de mettre sur pied une sortie ‘‘light’’, sans médiatisation et qui ne prendra pas la forme d’un cortège afin d’éviter tout rassemblement. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec la police et la Commune de Belœil", indique Luc Van der Stichelen, le président du carnaval de Basècles.

En ce qui concerne les autres animations précédant le défilé folklorique du 26 février, tant le bal des enfants que les soumonces en musique et en batterie ont d’ores et déjà été supprimés.