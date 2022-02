C. Ds

On savait déjà que le carnaval de Tournai, initialement programmé fin mars, est reporté l’été prochain. On connaît aujourd’hui les dates précises: ce sera les 16, 17 et 18 septembre 2022.

Tout en préparant les grandes lignes de son week-end carnavalesque, le comité est occupé à tenter de dégager des solutions pour maintenir l’ASBL financièrement à flots.

En 2020, la Fédération Wallonie Bruxelles avait mis fin à la convention Rosetta qui permettait d’engager une personne à temps plein pour la gestion journalière de l’ASBL et l’organisation d’événements.

Suite à un contact avec le bourgmestre, la commune de Tournai a débloqué un subside exceptionnel pour la moitié de l’année 2020 et pour l’année 2021. C’est grâce à ce subside que l’ASBL a pu engager la coordinatrice actuelle.

L’ASBL ne sait pas encore quel montant elle recevra en 2022. Une somme de 50 000€ est nécessaire pour prendre en charge le coût d’un emploi et des charges qui en découlent. Sans apport financier supplémentaire (pour le fonctionnement du bureau et le déroulement des événements), c’est l’organisation de Tournai-les-Bains qui pourrait ne pas avoir lieu cet été.

Le carnaval 2022 souffrira par ailleurs d’un surcoût important lié à la location d’un chapiteau. Une telle structure est en effet nécessaire en raison de l’indisponibilité de la Halle aux draps qui fait l’objet de travaux pendant toute l’année.