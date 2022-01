L’organisation d’un tel événement en cette période inclut davantage de changements de dernière minute et de frais supplémentaires. "Nous ne pouvons courir de tels risques pour notre ASBL et attendre plus longtemps avant de prendre cette décision. Conscients que nous ne pourrons, d’ici 2 mois, vivre ensemble un Carnaval sereinement et sans risque, nous sommes convaincus qu’il est préférable de postposer celui-ci à une date ultérieure pour la sécurité de tous. Nous vous proposons donc de nous retrouver cet été, si les conditions nous le permettent, afin de vivre une soirée Carnavalesque dans la joie et la bonne humeur. Nous vous tiendrons informés de tout cela au moment venu", a conclu l'ASBL à travers un communiqué.

Après l'annulation du carnaval de Kain, de Vaulx ou encore celui d'Anvaing, c'est donc au tour de celui de Tournai d'être reporté. Déguisements et autres accessoires festifs resteront dans les placards jusqu'à l'été si les conditions le permettent. Avec l'essor du variant Omicron et les restrictions sanitaires actuelles, il est difficile pour les organisateurs et les autorités communales de se projeter vers de tels événements. C'est la troisième année consécutive que les tournaisiens se passent de leur carnaval aux dates habituelles. Petits et grands croisent aujourd'hui les doigts pour qu'Omicron ne fasse pas de nombreux dégâts d'ici les grandes vacances.