Malgré le contexte et les dernières mesures plus restrictives décidées par le Codeco vendredi dernier, les activités du Centre Culturel de Mouscron continuent tout le mois de décembre. Toutefois, la situation étant ce qu'elle est, les organisateurs sont également tributaires, en dernières minutes, des annonces de maladies des uns et des autres artistes.

Des spectacles reportés

C'est notamment le cas pour le spectacle "Jaadtoly" de Jannin et Liberski, qui devait avoir lieu ce vendredi 10 décembre et que le Centre Culturel de Mouscron est malheureusement contraint d'annuler au dernier moment. "Nous espérons pouvoir vous le proposer à nouveau dans quelques mois. Nous invitons ceux et celles qui souhaitent se faire rembourser, à envoyer à mail à l'adresse suivante severine.kints@mouscron.be".

"Si nous avons pris le parti, coûte que coûte, de continuer à vous proposer des activités malgré un public un peu décimé, cela n'a malheureusement peu de sens lorsqu'il s'agit d'un spectacle festif de fin d'année, tel celui de Kroll. Donc, avec l'accord de Pierre - et comme déjà 6 ou 7 de nos confrères - nous allons reporter le spectacle Kroll sur son 31 à la même période en 2022. Dès qu'une date sera choisie, nous vous contacterons dès que possible", indique le Centre Culturel de Mouscron.

Le reste de la programmation jusqu'à la fin de décembre est, sauf cas contraire, maintenu. Amateurs de culture et de divertissement ? N'hésitez pas à franchir les portes du Centre Marius Staquet. Tout est mis en place pour que vous puissiez passer un agréable moment avec les équipes ainsi que les artistes présents sur scène. À l'arrivée, le CST sera vérifié dans le sas d’entrée du Théâtre avant de vous diriger vers les portes de la salle où sera scanné votre billet de spectacle et profiter librement de votre soirée.