Le hall des sports de la CET, à Tournai, accueille depuis le mois de mars 2021 un centre majeur de vaccination. Il a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu’à octobre d’abord, puis jusqu’à fin décembre (à l’étage du hall actuellement) pour faire face aux troisièmes doses destinées à endiguer la hausse des contaminations et hospitalisations dues à la quatrième vague du coronavirus.

Mais vers la mi-décembre, il sera implanté le long de l’avenue de Maire, à l’arrière du centre de fitness qui a fait faillite pendant le confinement. Il s’agit du bâtiment qui abrita pendant quelques années un AD Delhaize, et plus récemment le magasin CEBEO aujourd’hui logé un peu plus loin dans l’ancien commerce Dillies.