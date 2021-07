Bonne nouvelle pour les citoyens désirant se faire vacciner prochainement. Effectivement, le centre majeur de vaccination de Tournai prolonge à nouveau ses portes ouvertes du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet 2021, de 9h à 18h. Le programme mis en place ne change bien évidemment pas.

Il est possible d'avancer les secondes doses Astra Zeneca (minimum 51 jours par rapport à la première dose), d'avancer des secondes doses Pfizer (minimum 21 jours par rapport à la première dose), d'administrer une dose unique en Johnson et Johnson pour les 41 ans et + et enfin d'administrer les premières doses en Pfizer.

Le bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers se réjouit du succès rencontré par ces portes ouvertes au centre majeur de vaccination.

"Clairement, l’engouement des tournaisiens est bien là. Ces portes ouvertes sont un véritable succès ! Merci à tous ceux qui s’investissent dans la bonne organisation de notre centre. Je le répète, selon moi, nous sortirons de cette crise grâce à la vaccination", précise Paul-Olivier Delannois.