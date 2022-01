Au vu de la contagiosité du variant Omicron et de la rentrée scolaire, les autorités wallonnes encouragent les citoyen.ne.s et surtout les personnes de 65 ans et les personnes immunodéprimées, à aller se faire administrer leur 3ème dose.

Pourtant, la population ne semble pas se précipiter aux portes du centre de vaccination de Tournai. "Nous constatons que le planning de vaccination de la semaine prochaine est peu rempli. Or, Omicron est bien parmi nous…", indique la Ville de Tournai.

L'après-fête ou encore la rentrée au sein des établissements scolaires peuvent notamment expliquer ce planning peu rempli. Pour rappel, trois doses de vaccin protègent de l’hospitalisation à hauteur de 80 à 85% face au nouveau variant.

Le Centre majeur de vaccination de Tournai est ouvert à l'avenue de Maire 175 (ancien magasins CEBEO/Delhaize à côté de Coprosain). Du lundi au samedi de 8 h 30 à 21 h (8 lignes de vaccination, sauf mercredi après-midi et samedi réservés aux enfants)

Rendez-vous sur www.jemevaccine.be