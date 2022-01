Dès le 19 janvier, le centre de vaccination de Tournai accueillera les enfants âgés de 5 à 11 ans les mercredis après-midi et les samedis matin. Le premier jour étant déjà complet, le pas de la vaccination pédiatrique va donc être fanchi comme dans beaucoup d'autres centres de vaccination.

En accueillant actuellement près de 1 000 personnes par jour, le centre de vaccination de Tournai compte bien se nourrir de l'expérience des phases test qui se sont déroulés dans quelques régions du pays. "Les équipes médicales et administratives sont parées", indique Jawad Lawrinzy de la Ville de Tournai. "Afin d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles, une décoration spécifique avec notamment des ballons est prévue. Une fois le vaccin administré, les enfants recevront un diplôme".

Au même titre que les adultes, la vaccination pour les enfants est ouverte sur rendez-vous. Pour les enfants de 5 à 11 ans, c’est le vaccin Pfizer dans sa version pédiatrique, et donc trois fois moins dosé, qui sera administré en deux doses et à 21 jours d’intervalle. Début janvier, la Ville de Tournai avait annoncé que les prises de rendez-vous se faisaient de plus en plus rares malgré l'essor du variant. "Nous constatons que le planning de vaccination de la semaine prochaine est peu rempli. Or, Omicron est bien parmi nous…".

"Le blocus et l'après-fête étaient, sans aucun doute, liés à ce planning beaucoup moins chargé. De plus, au sein du Tournaisis, peu de personnes attendent encore la 3e dose. Cette semaine, nous avons tout de même pu constater une évolution sur la prise de rendez-vous", conclut Jawad Lawrinzy.

Pour rappel, le Centre majeur de vaccination de Tournai est ouvert à l'avenue de Maire 175 (ancien magasins CEBEO/Delhaize à côté de Coprosain). Du lundi au samedi de 8 h 30 à 21 h (8 lignes de vaccination, sauf mercredi après-midi et samedi réservés aux enfants)