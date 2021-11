Il est vrai qu’en passant à proximité du chantier du pont des Trous, l’on pourrait se demander si l’on y travaille toujours; le site semble parfois désert et étonnamment calme.

Nous avons posé la question au SPW qui nous a répondu ceci, via son agence de communication Scaldistournai.eu:

"La reconstruction des arches et de la coursive du pont des Trous se poursuit, même si cette partie du chantier est peut-être moins visible (réalisée en carrière, et en partie dissimulée par l’échafaudage) et moins spectaculaire que d’autres, et surtout qu’imaginé par la population, précise-t-on chez Scaldistournai.eu.